William in incognito per aiutare i senzatetto

(Di lunedì 13 giugno 2022) (Adnkronos) – Giubbotto rosso e berretto, per cercare di passare in incognito, il principe Williams è stato lo stesso riconosciuto dai passanti a Londra mentre distribuiva "Big Issue", la rivista venduta dai senzatetto. Nonostante il Duca di Cambridge abbia cercato di mantenere un basso profilo, non ha potuto negare una foto ricordo a chi gliela ha chiesta. Anzi, il principe si è mostrato sorridente e ben disposto verso tutti, come si conviene all'erede al trono di San Giorgio. Del resto fare del bene non è certo una novità per la Royal Family: la stessa principessa Diana, tra le numerose iniziative di beneficienza che patrocinava, sosteneva diversi enti che si occupano dei senza dimora. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

