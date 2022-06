Vlahovic: «La Juventus è la Juventus. Non avevo altro in testa» (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante serbo Dusan Vlahovic si è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni del Telegraph. PRIMO CONTRATTO E PRESENTE – «Ho pensato in quel momento “Ce la farò, posso diventare un grande giocatore”. Non sono ancora un grande giocatore, ma sto lavorando per diventarlo». VIVERE PER IL GOL – «Segnare è come volare. Ne stavo parlando con un paio di amici e loro continuavano a chiedermi: “Cosa provi esattamente quando segni un gol?” E ho detto che quando segni per la tua squadra, i tuoi compagni di squadra, i tuoi tifosi, gli amici, è qualcosa che capisci veramente solo quando hai quell’esperienza diretta. Grande gioia. È qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente. E quindi se non provo quell’emozione allora mi sento giù, mi sento vuoto. Ho un senso di vuoto. Soprattutto quando lo stadio è pieno, si sentono tutti gli ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 giugno 2022) . Le dichiarazioni dell’attaccante serbo Dusansi è raccontato in una lunga intervista concessa ai microfoni del Telegraph. PRIMO CONTRATTO E PRESENTE – «Ho pensato in quel momento “Ce la farò, posso diventare un grande giocatore”. Non sono ancora un grande giocatore, ma sto lavorando per diventarlo». VIVERE PER IL GOL – «Segnare è come volare. Ne stavo parlando con un paio di amici e loro continuavano a chiedermi: “Cosa provi esattamente quando segni un gol?” E ho detto che quando segni per la tua squadra, i tuoi compagni di squadra, i tuoi tifosi, gli amici, è qualcosa che capisci veramente solo quando hai quell’esperienza diretta. Grande gioia. È qualcosa che mi riempie, mi pervade completamente. E quindi se non provo quell’emozione allora mi sento giù, mi sento vuoto. Ho un senso di vuoto. Soprattutto quando lo stadio è pieno, si sentono tutti gli ...

Pubblicità

GoalItalia : Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel lor… - Gazzetta_it : #Vlahovic: 'Ho lo stesso dna della Juve. Per questo non penso ad altri club' - sportmediaset : Vlahovic: 'Avevo solo un club in mente: la Juventus è la Juventus' #Juventus #Vlahovic - acdicerbo : RT @GoalItalia: Vlahovic sul passaggio in bianconero: 'Avevo solo un club in mente, perché la Juve è la Juve. Mi identifico nel loro DNA, c… - michelemazzo23 : RT @mirkonicolino: #Vlahovic al Telegraph: 'Forse il mio agente sa dell’offerta dell’#Arsenal, ma non ne ho mai parlato con nessuno. Avevo… -