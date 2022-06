“Io paralizzato dopo Ciao Darwin”, il racconto di Gabriele Marchetti (Di lunedì 13 giugno 2022) Era il 2019 quando, Gabriele Marchetti, durante le riprese di Ciao Darwin, ebbe un grave incidente che lo lasciò tetraplegico. L’uomo, rimasto paralizzato a vita, torna a parlare di quei momenti terribili, e racconta di non aver ricevuto il sostegno morale sperato, durante questi tre anni, e senza l’aiuto della moglie e del figlio non può più fare nulla. Quattro dirigenti Rti sono stati rinviati a giudizio per l’accaduto. Gabriele Marchetti, il tragico incidente a Ciao Darwin Era il 17 aprile 2019 quando, durante le riprese di Ciao Darwing, noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il tecnico Gabriele Marchetti, fu scelto, per via della sua ... Leggi su dilei (Di lunedì 13 giugno 2022) Era il 2019 quando,, durante le riprese di, ebbe un grave incidente che lo lasciò tetraplegico. L’uomo, rimastoa vita, torna a parlare di quei momenti terribili, e racconta di non aver ricevuto il sostegno morale sperato, durante questi tre anni, e senza l’aiuto della moglie e del figlio non può più fare nulla. Quattro dirigenti Rti sono stati rinviati a giudizio per l’accaduto., il tragico incidente aEra il 17 aprile 2019 quando, durante le riprese dig, noto programma di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, il tecnico, fu scelto, per via della sua ...

