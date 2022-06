Incidente a Ciao Darwin torna a far discutere | Gabriele Marchetti | “Bonolis non mi ha mai cercato”

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 13 giugno 2022) Anno nuovo vita nuova ma non per tutti specie se sia parlare dell’. Correva l’anno 2019 quando uno dei concorrenti,, affrontava la prova Genodrome uscendone ferito. Il programma di successo del prime time di Canale5 fa furore anche in replica ma pernon è bel vedere soprattutto quando arriva il momento della prova che ha cambiato la sua vita. In seguito all’avvenuto ormai tre anni fa,ha portato una serie di lesioni che non gli hanno permesso una vita autonoma e oggi, a distanza di tutto questo tempo, il diretto interessato ha rotto il silenzio affidando il suo racconto alle pagine del Corriere della Sera parlando di giornate ...