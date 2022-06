Cristina Parodi in bikini a Formentera, che l’estate abbia inizio! (Di lunedì 13 giugno 2022) Come da tradizione ormai da anni, Cristina Parodi inaugura l’estate con una vacanza a Formentera. Con il marito Giorgio Gori la giornalista si concede qualche giorno di relax, poi lui rientra a Bergamo e lei viene raggiunta dalle amiche. I fotografi del settimanale Gente l’hanno paparazzata in bikini, come sempre in formissima. Gori e la Parodi amano Formentera tanto da aver acquistato una villa sull’isola. Prima che arrivi la folla di vacanzieri loro si concedono qualche giorno di relax in coppia, tra passeggiate in riva al mare e relax al sole. Quando lui viene richiamato a Bergamo dagli impegni di lavoro, lei si concede ancora qualche giorno in compagnia di un gruppetto di care amiche. Paparazzata da Gente, Cristina sfoggia un fisico impeccabile in ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 13 giugno 2022) Come da tradizione ormai da anni,inauguracon una vacanza a. Con il marito Giorgio Gori la giornalista si concede qualche giorno di relax, poi lui rientra a Bergamo e lei viene raggiunta dalle amiche. I fotografi del settimanale Gente l’hanno paparazzata in, come sempre in formissima. Gori e laamanotanto da aver acquistato una villa sull’isola. Prima che arrivi la folla di vacanzieri loro si concedono qualche giorno di relax in coppia, tra passeggiate in riva al mare e relax al sole. Quando lui viene richiamato a Bergamo dagli impegni di lavoro, lei si concede ancora qualche giorno in compagnia di un gruppetto di care amiche. Paparazzata da Gente,sfoggia un fisico impeccabile in ...

