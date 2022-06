“Sì, è tutto vero”. Amici 21, amore folle tra i due ex allievi: dopo le voci arriva la confessione (Di domenica 12 giugno 2022) Amici 21, Alex e Cosmary che fine hanno fatto? Il talent show di Maria De Filippi anche quest’anno ha conquistato il pubblico con un’edizione da record. Grandi ascolti, tante emozioni e pure diverse storie d’amore. Tra gli allievi sicuramente si è messo in mostra Alex, ovvero Alessandro Rina. Il cantante ha dimostrato durante l’esperienza dello show di avere coraggio, lealtà e coerenza da vendere. Ma ha anche mostrato lati più nascosti del proprio carattere come la timidezza e la testardaggine. Ad un certo punto ad Amici 21 è arrivata Cosmary Fasanelli e subito con Alex è nato uno splendido rapporto. Purtroppo poi la ballerina è stata eliminata e la frequentazione tra i due si è interrotta. Il cantante in questi giorni è impegnato con l’uscita del suo primo album, “Non siamo soli” e ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 12 giugno 2022)21, Alex e Cosmary che fine hanno fatto? Il talent show di Maria De Filippi anche quest’anno ha conquistato il pubblico con un’edizione da record. Grandi ascolti, tante emozioni e pure diverse storie d’. Tra glisicuramente si è messo in mostra Alex, ovAlessandro Rina. Il cantante ha dimostrato durante l’esperienza dello show di avere coraggio, lealtà e coerenza da vendere. Ma ha anche mostrato lati più nascosti del proprio carattere come la timidezza e la testardaggine. Ad un certo punto ad21 èta Cosmary Fasanelli e subito con Alex è nato uno splendido rapporto. Purtroppo poi la ballerina è stata eliminata e la frequentazione tra i due si è interrotta. Il cantante in questi giorni è impegnato con l’uscita del suo primo album, “Non siamo soli” e ...

Pubblicità

mariocalabresi : Ci ha lasciato Gianni #Clerici, un gigante del giornalismo sportivo, aveva eleganza, competenza e sapeva spiegare t… - www_caressa_it : RT @RobertoNatali13: Numero monotematico di Archimede tutto dedicato alla dimostrazione. Lo sapete vero che per averlo in versione cartacea… - ebreieisraele : Non è vero, ieri hai detto che in #Israele, dove fanno festival #pride #lgbt a iosa, sono dei #nazisti. La parola f… - DanieleBignami1 : @NanarNarame @AndreaMarano11 @maurobiani @repubblica e pian piano stimao uscendo anche dai limiti dell'umana pietas… - lanvtsov : @just_a_hobbit assolutamente non è vero con il tempo e la pazienza, stai tranquill che riuscirai a fare tutto quell… -