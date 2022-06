"Montagne di grano accumulate". Rampini, in studio cala il gelo: dubbio atroce su guerra e #Cina (Di domenica 12 giugno 2022) "Putin ce lo aveva detto, lo aveva detto chiaramente anche ai suoi concittadini". A In Onda, sabato 11 giugno, David Parenzo parla degli effetti tragici della guerra e al suo ospite in collegamento, Federico Rampini, domanda quanto inflazione e crisi economica, con l'aumento dei prezzi, abbiano contribuito al conflitto in Ucraina. L'editorialista del Corriere della Sera, inviato in America, precisa: "L'inflazione non nasce con la guerra, se guardiamo l'andamento dei prezzi, molto prima dell'attacco, capiamo che l'inflazione era già in rialzo prima del conflitto tra Russia e Ucraina. La guerra - spiega Rampini - ha peggiorato le cose, ha gettato altro carburante sul fuoco dell'inflazione con lo choc energetico. Qualcuno le aveva capite in anticipo le cause dell'inflazione ed è il mistero - evidenzia - ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) "Putin ce lo aveva detto, lo aveva detto chiaramente anche ai suoi concittadini". A In Onda, sabato 11 giugno, David Parenzo parla degli effetti tragici dellae al suo ospite in collegamento, Federico, domanda quanto inflazione e crisi economica, con l'aumento dei prezzi, abbiano contribuito al conflitto in Ucraina. L'editorialista del Corriere della Sera, inviato in America, precisa: "L'inflazione non nasce con la, se guardiamo l'andamento dei prezzi, molto prima dell'attacco, capiamo che l'inflazione era già in rialzo prima del conflitto tra Russia e Ucraina. La- spiega- ha peggiorato le cose, ha gettato altro carburante sul fuoco dell'inflazione con lo choc energetico. Qualcuno le aveva capite in anticipo le cause dell'inflazione ed è il mistero - evidenzia - ...

