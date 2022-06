Star Wars: confronto tra Kenobi e Cal Kestis nella Fortezza | video (Di sabato 11 giugno 2022) Star Wars. Obi-Wan Kenobi si è infiltrato nella Fortezza degli Inquisitori. Questo evento è stato raccontato nella Parte IV della serie tv di Deborah Chow, in onda su Disney+. Una scena che è stata narrata tenendo come riferimento assoluto uno dei videogiochi di successo della saga, intitolato Jedi: Fallen Order. Il protagonista del gioco, Cal Leggi su starwarsnews (Di sabato 11 giugno 2022). Obi-Wansi è infiltratodegli Inquisitori. Questo evento è stato raccontatoParte IV della serie tv di Deborah Chow, in onda su Disney+. Una scena che è stata narrata tenendo come riferimento assoluto uno deigiochi di successo della saga, intitolato Jedi: Fallen Order. Il protagonista del gioco, Cal

Pubblicità

starwarsnewsit : Star Wars: confronto tra Kenobi e Cal Kestis nella Fortezza | video - - _Facezia_ : @OCROPOIDLI @BarbagianStein @SandroArca3 Grazie per l'info ?? Non si smette mai di imparare! (però non credo a una… - ilfoglio_it : La nuova serie di “Star Wars” e le sfide per Disney. Oggi la realtà supera la fantascienza grazie ai visionari ispi… - LuciusEtruscus : @doppita Il buono di Star Wars è che mi sorprende sempre: credevo che 'Boba Fett' sarebbe stata divertente e invece… - zazoomblog : Star Wars: Taika Waititi rassicura i fan sul valore della trama - #Wars: #Taika #Waititi #rassicura -