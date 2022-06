Sport in tv oggi (sabato 11 giugno): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di sabato 11 giugno 2022) oggi, sabato 11 giugno 2022, saranno di scena diversi Sport: il tennis con le semifinali dei tornei ATP e WTA della settimana, il calcio con la Nations League, il ciclismo con il Giro d’Italia U23, il Giro del Delfinato, i motori con il GP dell’Azerbaijan di F1 ed il GP dell’Emilia-Romagna della Superbike, e molti altri ancora. programma Sport IN TV oggi (sabato 11 giugno) 03.00 Basket, NBA: Boston Celtics-Golden State Warriors – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, SkyGo, Now09.00 Beach volley, Mondiali Roma: fase a gironi – Rai Sport+HD, Rai Play, volleyballworld.tv 09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga – Youtube Planet Canoe, dalle 12.00 EuroSport 2, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)112022, saranno di scena diversi: il tennis con le semifinali dei tornei ATP e WTA della settimana, il calcio con la Nations League, il ciclismo con il Giro d’Italia U23, il Giro del Delfinato, i motori con il GP dell’Azerbaijan di F1 ed il GP dell’Emilia-Romagna della Superbike, e molti altri ancora.IN TV11) 03.00 Basket, NBA: Boston Celtics-Golden State Warriors – SkyUno, SkyNBA, SkyGo, Now09.00 Beach volley, Mondiali Roma: fase a gironi – Rai+HD, Rai Play, volleyballworld.tv 09.00 Canoa slalom, Coppa del Mondo Praga – Youtube Planet Canoe, dalle 12.00 Euro2, ...

Pubblicità

_Nico_Piro_ : Lo sport delle previsioni mi fa sempre paura, lo pratico oggi solo per provare a dare prospettiva alle posizioni di… - mauroberruto : Rafa #Nadal: la fatica, la forza di volontà, il rispetto di regole, avversari, tifosi e raccattapalle a cui dice “m… - milansette : Calciomercato, le notizie del 10 giugno: Pirlo va in Turchia, Inter incontro per Milenkovic #acmilan #rossoneri - milansette : Calciomercato, le notizie del 10 giugno: Pirlo va in Turchia, Inter incontro per Milenkovic - fabrizio_giri : RT @LuigiBrugnaro: #EniStation| L’inaugurazione di oggi è il tassello di un progetto ampio, vero e sostenibile, di rilancio della Città. U… -