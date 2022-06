CONFESSIONE REPORTER | IL MIGLIOR PROGRAMMA DI RETE 4 NON MERITA ORARI MIGLIORI?

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 11 giugno 2022) Ultimo appuntamento stagionale con «». Ildi Stella Pende propone ai telespettatori un’inchiesta sul mondo delle sette e delle comunità. In onda sabato 11 giugno, in seconda serata su4. Durante la pandemia di Covid i clienti di guru e santoni sono cresciuti moltissimo, come se davanti alla tragedia e alla morte si fosse sentito il bisogno di trovare un rifugio e una guida, un ombrello sotto cui ripararsi. «In molti sono caduti nelle maglie di chiese che si spacciano per tali e invece sono solo covi di manipolatori, che sfruttano paure e fragilità per costruire la propria fortuna. Molti sono stati rovinati», spiega la giornalista. Come la coppia composta da Stefania Platania e Paolo Neri, trovati senza vita nella loro casa vicina a Spinello, nell’appennino romagnolo. Entrambi erano ...