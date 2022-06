A che ora è la fine del mondo? (Di sabato 11 giugno 2022) A sopravvivere all’Apocalisse (ce n’è sempre qualcuna in arrivo) saranno solo i seguaci di un determinato culto. È questa la convinzione che accomuna i vari gruppi millenaristi o comunità «alternative» sparsi per l’Italia. E poi ci sono i vari guru e santoni new age, convinti che la salvezza giungerà dall’alto. Magari degli extraterrestri. Per alcuni è l’Armageddon. Per qualche gruppo è la resa dei conti. Per altri ancora è il giorno del giudizio. In ogni caso il refrain è sempre lo stesso: a salvarsi, quando arriverà la fine del mondo, sarà soltanto chi segue i precisi dettami di questa o quella comunità. Di questa o quella setta. Dopo aver vissuto il suo exploit con la pandemia, il tema della fine del mondo è tornato di forte attualità con la vicenda dei coniugi Paolo Neri e Stefania Platania, ex dipendenti del ... Leggi su panorama (Di sabato 11 giugno 2022) A sopravvivere all’Apocalisse (ce n’è sempre qualcuna in arrivo) saranno solo i seguaci di un determinato culto. È questa la convinzione che accomuna i vari gruppi millenaristi o comunità «alternative» sparsi per l’Italia. E poi ci sono i vari guru e santoni new age, convinti che la salvezza giungerà dall’alto. Magari degli extraterrestri. Per alcuni è l’Armageddon. Per qualche gruppo è la resa dei conti. Per altri ancora è il giorno del giudizio. In ogni caso il refrain è sempre lo stesso: a salvarsi, quando arriverà ladel, sarà soltanto chi segue i precisi dettami di questa o quella comunità. Di questa o quella setta. Dopo aver vissuto il suo exploit con la pandemia, il tema delladelè tornato di forte attualità con la vicenda dei coniugi Paolo Neri e Stefania Platania, ex dipendenti del ...

Pubblicità

Marcozanni86 : Quindi ora possiamo tutti candidamente ammettere che non era #Draghi ad avere la bacchetta magica, ma tutto dipende… - Link4Universe : Senza chiedermi niente o scrivermi, riprendendo a pezzi il discorso che ho scritto in modo personale e intimo, il C… - AzzolinaLucia : In Germania è appena stato approvato l’aumento del #salariominimo a 12 euro l’ora. Una misura simile è presente in… - Margher15764165 : RT @LaEle010282: La dizi estiva che non avrebbe mai visto una seconda stagione, che avrebbe chiuso per i rating bassi, venduta addirittura… - cicheresta1 : RT @NastassiaFi: 'Sarebbe ora di occuparsi di quello che viene correttamente chiamato il “liberismo reale”, che non è affatto una libera co… -