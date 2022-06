Pirlo riparte dalla Turchia | allenerà il Fatih - Karagumruk

(Di venerdì 10 giugno 2022), laper ripartire. Sembra un claim per il turismo verso Istanbul e dintorni, in realtà è la scelta diper tornare ad allenare. E lo farà con il. L'ex tecnico ...

Pubblicità

sportli26181512 : Pirlo al Karagumruk, c'è la firma: l'ex allenatore della Juventus riparte dalla Turchia: Andrea Pirlo ha firmato un… - LeBombeDiVlad : ?? #Pirlo ripartirà dalla Turchia ?? Firmato il contratto con il #Karagumruk #LBDV #LeBombeDiVlad #News - MomentiCalcio : Andrea Pirlo riparte dalla Turchia: firmato un contratto annuale con il Fatih Karagumruk - Eurosport_IT : Nuova avventura per Andrea Pirlo! ?????? #Calciomercato | #Turchia - Clag63 : RT @rosgen79: pirlo lo scorso anno fatto passare per maestro di calcio solo perché allenava i gobbi riparte da una squadra media del campio… -

C'è molta curiosità tra gli operatori di mercato per capire seporterà con lui qualche volto noto del campionato di Serie A. Andrea, dopo la stagione alla Juvents, è stato fermo un anno. ...da Istanbul dunque, dopo la stagione 2020 - 21 alla Juventus conclusa con il quarto posto e la conquista di Coppa Italia e SupercoppaTurchia per ripartire. Sembra un claim per il turismo verso Istanbul e dintorni, in realtà è la scelta di Pirlo per tornare ad allenare. E lo farà con il Fatih-Karagumruk. L'ex tecnico della Juventus ...Pirlo al Fatih-Karagumruk, c’è la firma: il ritorno in panchina dell’ex allenatore della Juventus sarà ufficializzato dalla società turca ...