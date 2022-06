Al Pipeline & Gas Expo e all'Hydrogen Expo la transizione ecologia è già iniziata (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - La transizione ecologica è già iniziata nei padiglioni delle due fiere Pipeline & gas Expo (Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive dell'“Oil, Gas & Water”, e Hydrogen Expo, la kermesse di riferimento per la filiera dell'idrogeno. Fino al 10 giugno 2022 gli spazi espositivi del Piacenza Expo ospitano le principali novità green dei due comparti. Come la caldaia domestica a idrogeno Hydro, presentata dalla start-up pisana E.HY. Energy Solution, tra pochi mesi in commercio: “Questa macchina produce energia elettrica fino ad un massimo di 6kw in 5-6 minuti, in alternativa ha una costante di 5kw”, ... Leggi su iltempo (Di venerdì 10 giugno 2022) Roma, 9 giu. (Adnkronos) - Laecologica è giànei padiglioni delle due fiere; gas(Pge), la mostra-convegno interamente dedicata ai settori del “Mid-Stream” e delle reti distributive dell'“Oil, Gas; Water”, e, la kermesse di riferimento per la filiera dell'idrogeno. Fino al 10 giugno 2022 gli spazi espositivi del Piacenzaospitano le principali novità green dei due comparti. Come la caldaia domestica a idrogeno Hydro, presentata dalla start-up pisana E.HY. Energy Solution, tra pochi mesi in commercio: “Questa macchina produce energia elettrica fino ad un massimo di 6kw in 5-6 minuti, in alternativa ha una costante di 5kw”, ...

