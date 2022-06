Ucraina: ministro Salute, 'servirà supporto psicologico per 15 mln di persone' (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos Salute) - "Circa 15 milioni di ucraini avranno bisogno di supporto psicologico a causa della guerra". Così il ministro della Salute del Paese, Viktor Liashko. Di questi, secondo il ministro, circa 3-4 milioni avranno... Leggi su europa.today (Di giovedì 9 giugno 2022) Roma, 8 giu. (Adnkronos) - "Circa 15 milioni di ucraini avranno bisogno dia causa della guerra". Così ildelladel Paese, Viktor Liashko. Di questi, secondo il, circa 3-4 milioni avranno...

