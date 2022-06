Mutui e prestiti più cari. Finisce l'epoca del denaro a costo zero: la Bce alza i tassi (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo 11 anni la Bce inverte la rotta e avvia la stagione del rialzo dei tassi di interesse, abbassa in modo significativo le stime di crescita spiegando che i rischi legati alla pandemia sono scesi ma quelli legati alla guerra sono significativi e alza le stime dell'inflazione che «è la più grande sfida per tutti noi». Annuncia di porre fine agli acquisti netti di attività nell'ambito del suo programma (Paa) a partire dal 1 luglio 2022 e si dice pronta a mettere in campo uno scudo anti-spread. Non saranno tollerati episodi di frammentazione finanziaria che ostacolino la corretta trasmissione della politica monetaria in tutta l'Eurozona, spiega la presidente Christine Lagarde, aggiungendo che le decisioni di oggi sono state prese all'unanimità. Le Borse europee estendono le perdite e c'è forte tensione sui titoli di Stato con lo spread che vola a 225 ... Leggi su iltempo (Di giovedì 9 giugno 2022) Dopo 11 anni la Bce inverte la rotta e avvia la stagione del rialzo deidi interesse, abbassa in modo significativo le stime di crescita spiegando che i rischi legati alla pandemia sono scesi ma quelli legati alla guerra sono significativi ele stime dell'inflazione che «è la più grande sfida per tutti noi». Annuncia di porre fine agli acquisti netti di attività nell'ambito del suo programma (Paa) a partire dal 1 luglio 2022 e si dice pronta a mettere in campo uno scudo anti-spread. Non saranno tollerati episodi di frammentazione finanziaria che ostacolino la corretta trasmissione della politica monetaria in tutta l'Eurozona, spiega la presidente Christine Lagarde, aggiungendo che le decisioni di oggi sono state prese all'unanimità. Le Borse europee estendono le perdite e c'è forte tensione sui titoli di Stato con lo spread che vola a 225 ...

