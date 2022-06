Femminicidi a Vicenza, i giudici: “Da soli non bastiamo. Serve una rete di protezione”. La polizia: uccisa prima Serrano, poi Miljkovic (Di giovedì 9 giugno 2022) La storia giudiziaria di Zlatan Vasiljevic, il bosniaco che mercoledì ha ucciso l’ex moglie Lidia Miljkovic e l’attuale compagna Gabriela Serrano prima di suicidarsi, era passata per misure preventive, processi, una condanna e un corso di riabilitazione per uomini violenti dal quale aveva tratto benefici giudiziari. Vicende che, secondo il presidente del Tribunale di Vicenza Alberto Rizzo, insegnano quanto “ci voglia una rete di protezione con una filiera virtuosa” per proteggere le vittime. Un massacro che mercoledì – secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti – avrebbe rischiato di coinvolgere anche i figli di Miljkovic e altri parenti, tutti portati in questura subito l’omicidio della 42enne di origini serbe. Rizzo ripercorre le denunce ripetute di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 giugno 2022) La storia giudiziaria di Zlatan Vasiljevic, il bosniaco che mercoledì ha ucciso l’ex moglie Lidiae l’attuale compagna Gabrieladi suicidarsi, era passata per misure preventive, processi, una condanna e un corso di riabilitazione per uomini violenti dal quale aveva tratto benefici giudiziari. Vicende che, secondo il presidente del Tribunale diAlberto Rizzo, insegnano quanto “ci voglia unadicon una filiera virtuosa” per proteggere le vittime. Un massacro che mercoledì – secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti – avrebbe rischiato di coinvolgere anche i figli die altri parenti, tutti portati in questura subito l’omicidio della 42enne di origini serbe. Rizzo ripercorre le denunce ripetute di ...

Advertising

Baldassarre_31 : RT @evamarghe: A Vicenza un'assassino malato, ossessionato e possessivo si è suicidato, prima però ha ucciso la sua ex moglie e la compagna… - GiuseppeDErcol5 : RT @serracchiani: La violenza sulle donne è un fallimento per tutti e tutti debbono adoperarsi per eliminarla. Serve aiutare le donne in pe… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Dopo i femminicidi di ieri convocato Consiglio comunale urgente - LILIANA28507371 : RT @Corriere: La ricostruzione della tragedia: cosa ha fatto il killer ora per ora - globalistIT : -