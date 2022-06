Viabilità Roma Regione Lazio del 08-06-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 8 giugno 2022)DELL’ 8 GIUGNOORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO IL TRATTO URBANO DELLA A24, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST. ANCORA INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, FILE IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E LO SVINCOLO PER LA A24 E TRA-FIUMICINO E PONTINA. SI STA IN CODA SULLA-FIUMICINO ALL’ALTEZZA DI VIALE ISACCO NEWTON VERSO IL CENTRO. PERMANGONO LE CODE SULLA FLAMINIA, TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONESULLA CASSIA BIS INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI FORMELLO VERSO VITERBO. DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL ...