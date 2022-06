Possibile attentato a Berlino: auto investe otto persone uccidendone una (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un morto e 7 in pericolo di vita, questo il bilancio dopo che un’auto ha investito un gruppo di persone nel cuore della città, a Charlottenburg: un uomo di 29 anni tedesco di origine armena è stato fermato dalla Polizia Tedesca, secondo il portavoce: “non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale“, riporta Bild, non escludendo quindi la possibilità di un’altro attentato a Berlino, a pochi chilometri dalla zona dove Anis Amri, tunisino, è finito con il camion sulla folla ad un mercatino di Natale, uccidendo 13 persone, tra cui l’italiana Fabrizia Di Lorenzo, e ferendone altre 50. “Nel veicolo che si è scagliato contro la folla – sempre secondo Bild – sarebbe stata trovata una lettera di rivendicazione e confessione.” Dopo aver investito il gruppo l’uomo alla guida ... Leggi su influencertoday (Di mercoledì 8 giugno 2022) Un morto e 7 in pericolo di vita, questo il bilancio dopo che un’ha investito un gruppo dinel cuore della città, a Charlottenburg: un uomo di 29 anni tedesco di origine armena è stato fermato dalla Polizia Tedesca, secondo il portavoce: “non è ancora chiaro se si tratti di un incidente o di un’azione intenzionale“, riporta Bild, non escludendo quindi la possibilità di un’altro, a pochi chilometri dalla zona dove Anis Amri, tunisino, è finito con il camion sulla folla ad un mercatino di Natale, uccidendo 13, tra cui l’italiana Fabrizia Di Lorenzo, e ferendone altre 50. “Nel veicolo che si è scagliato contro la folla – sempre secondo Bild – sarebbe stata trovata una lettera di rivendicazione e confessione.” Dopo aver investito il gruppo l’uomo alla guida ...

