Omicron 5, sintomi: più contagiosa ma meno grave, cosa sappiamo (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) – Omicron 5, o sottovariante BA.5 di Omicron, è sotto i riflettori anche in Italia per sintomi, maggiore contagiosità ma minore gravità, secondo gli esperti. E alla luce di Omicron 5 ci si chiede quale sarà l’evoluzione della situazione contagi Covid dopo l’estate. Omicron 5, ancora “più contagiosa” della Omicron 2 oggi dominante nel mondo, “ma associata a una sintomatologia poco grave”, potrebbe rappresentare il ‘canto del cigno’ della pandemia di Covid-19 secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Le caratteristiche della sottovariante BA.5, che insieme alla ‘sorella’ BA.4 ha alimentato una quinta ondata di Covid in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 8 giugno 2022) (Adnkronos) –5, o sottovariante BA.5 di, è sotto i riflettori anche in Italia per, maggiore contagiosità ma minore gravità, secondo gli esperti. E alla luce di5 ci si chiede quale sarà l’evoluzione della situazione contagi Covid dopo l’estate.5, ancora “più” della2 oggi dominante nel mondo, “ma associata a una sintomatologia poco”, potrebbe rappresentare il ‘canto del cigno’ della pandemia di Covid-19 secondo Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. Le caratteristiche della sottovariante BA.5, che insieme alla ‘sorella’ BA.4 ha alimentato una quinta ondata di Covid in ...

Advertising

ShareyaC : Omicron 5, sintomi: più contagiosa ma meno grave, cosa sappiamo - StraNotizie : Omicron 5, sintomi: più contagiosa ma meno grave, cosa sappiamo - 539th : @T_Zanini Se fosse un raffreddore avrebbe poco senso per le persone sane e giovani, ma potrebbe averlo per anziani… - Carmeli33392291 : Omicron 5, colpisce guariti da poco tempo e vaccinati. «Ecco i sintomi. Rischio sesta ondata» - iezed : Come nascondere i sintomi delle vaccinazioni con una nuova variante. ?? -