LIVE Adriatica Ionica Race 2022, tappa di oggi in DIRETTA: si decide tutto ad Ascoli Piceno, in quattro per la vittoria finale (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta ed ultima tappa della Adriatica Ionica Race 2022, la Castelraimondo-Ascoli Piceno di 152,3 chilometri. Una frazione abbastanza mossa che deciderà chi si porterà a casa la quarta edizione della corsa organizzata da Moreno Argentin: Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizané) è il leader, ma Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Vadim Pronskiy (Astana-Qazaqstan) e Luca Covili (Bariani-CSF-Faizané) sono ancora in lizza per scalzarlo dal primo posto. Già la partenza non sarà semplice: dopo pochi chilometri si comincia immediatamente a salire, per poi essere seguita da una ... Leggi su oasport (Di mercoledì 8 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti e benvenuti alladella quinta ed ultimadella, la Castelraimondo-di 152,3 chilometri. Una frazione abbastanza mossa cherà chi si porterà a casa la quarta edizione della corsa organizzata da Moreno Argentin: Filippo Zana (Bardiani-CSF-Faizané) è il leader, ma Natnael Tesfatsion (Drone Hopper-Androni Giocattoli), Vadim Pronskiy (Astana-Qazaqstan) e Luca Covili (Bariani-CSF-Faizané) sono ancora in lizza per scalzarlo dal primo posto. Già la partenza non sarà semplice: dopo pochi chilometri si comincia immediatamente a salire, per poi essere seguita da una ...

