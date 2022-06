La direttiva UE sul salario minimo: cosa sta accadendo? (Di mercoledì 8 giugno 2022) La direttiva UE sul salario minimo non obbliga gli Stati a definire una soglia, e per i Paesi come l’Italia rimane la possibilità di arrivare a compensi più equi attraverso la contraddizione collettiva, attuando innanzitutto una riforma della rappresentanza sindacale. L’accordo sulla direttiva per “un’equo salario minimo” L’accordo sulla direttiva per “un’equo salario minimo” raggiunto a Strasburgo tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo non imporrà di definire per legge un salario minimo nei Paesi dove i minimi sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Soprattutto l’accordo non dice in alcun modo che i salari minimi debbano essere applicati a tutti i lavoratori. La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 8 giugno 2022) LaUE sulnon obbliga gli Stati a definire una soglia, e per i Paesi come l’Italia rimane la possibilità di arrivare a compensi più equi attraverso la contraddizione collettiva, attuando innanzitutto una riforma della rappresentanza sindacale. L’accordo sullaper “un’equo” L’accordo sullaper “un’equo” raggiunto a Strasburgo tra Commissione, Parlamento e Consiglio europeo non imporrà di definire per legge unnei Paesi dove i minimi sono stabiliti dai contratti collettivi nazionali. Soprattutto l’accordo non dice in alcun modo che i salari minimi debbano essere applicati a tutti i lavoratori. La ...

