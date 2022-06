Belgio-Polonia | programma e telecronisti Sky Nations League 2022 2023

(Di mercoledì 8 giugno 2022) Ile isu Sky di, match valido per la seconda giornata della. Allo stadio Re Bardolino di Bruxelles in campo la selezione belga contro quella polacca nel girone di Lega A della competizione Uefa. Caccia alle Finals, dunque entrambe vogliono vincere: chi riuscirà ad avere la meglio? Fischio d’inizio alle ore 20.45 di mercoledì 8 giugno.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Dario Massara. SportFace.

CALCIO - UEFA NATIONS LEAGUE 20:45 Galles - Olanda 20:45 Belgio-Polonia
Nations League: Belgio-Polonia, sarà derby tra gli azzurri del Napoli. Il Belgio di Dries Mertens sfida la Polonia di Piotr Sebastian Zielinski