"Un ventilatore per spargere lo sterco". Travaglio è una furia: Severgnini e "Corriere" travolti, cosa tira fuori in diretta

Marco Travaglio contro il Corriere della Sera per la lista di proscrizione filo-Putin apparsa in prima pagina. E lo dice chiaro e tondo a Otto e Mezzo su La7: "Non c'è alcun allarme dei servizi, se ci fosse, lo direbbero i servizi. Questo è un giornale che parla di un'inchiesta del Copasir, che però smentisce e dice di non avere l'elenco che pubblica il quotidiano. Sembrano delle vere e proprie schedature, si schedano non solo i putiniani ma anche chi è contro il governo Draghi". Travaglio nel salotto di Giovanni Floris nella puntata di martedì 7 giugno è una furia: "Uno non c'è il reato di putinismo, poi non si capisce su che base dei parlamentari, dei giornalisti e quant'altro debbano essere seguiti e controllati". A intervenire allora ci pensa Beppe Severgnini: "Io sono del ..."

