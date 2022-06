Ugo Pellegrino è il secondo Boss in Incognito del 2022 (Di martedì 7 giugno 2022) Ugo Pellegrino Chi non sogna una vacanza a bordo di uno yatch di lusso per contrastare il caldo imperante? Praticamente nessuno, ma in pochi possono permettersela. Di certo, però, possono i clienti di Ugo Pellegrino, il secondo Boss in Incognito della settima stagione, che questa sera alle 21.15 su Rai 2 entrerà sotto mentite spoglie nella sua azienda, la Arcadia Yachts, per lavorare accanto ai suoi operai e realizzare insieme le ambite imbarcazioni, scoprendo punti di forza e criticità del sistema da lui stesso creato. Arcadia Yachts – L’azienda di Ugo Pellegrino Ugo Pellegrino, napoletano, imprenditore e diportista di grande esperienza, è l’amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale attivo dal 2008 e specializzato proprio nella costruzione di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 7 giugno 2022) UgoChi non sogna una vacanza a bordo di uno yatch di lusso per contrastare il caldo imperante? Praticamente nessuno, ma in pochi possono permettersela. Di certo, però, possono i clienti di Ugo, ilindella settima stagione, che questa sera alle 21.15 su Rai 2 entrerà sotto mentite spoglie nella sua azienda, la Arcadia Yachts, per lavorare accanto ai suoi operai e realizzare insieme le ambite imbarcazioni, scoprendo punti di forza e criticità del sistema da lui stesso creato. Arcadia Yachts – L’azienda di UgoUgo, napoletano, imprenditore e diportista di grande esperienza, è l’amministratore unico di Arcadia Yachts, un cantiere navale attivo dal 2008 e specializzato proprio nella costruzione di ...

