Problemi di "seduta" per Roger anche a Pomeriggio 5: Barbara d'Urso fa finta di niente (Di martedì 7 giugno 2022) Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi, 7 giugno 2022 su Canale 5, si è parlato molto dell'Isola dei famosi, anche con gli ex protagonisti dell'ultima edizione. Tra gli altri, in studio, Barbara ha ospitato Guendalina Tavassi e Roger Balduino, rientrato da poco in Italia a causa di alcuni Problemi di salute che lo hanno costretto al ritiro. Il modello brasiliano, non è ancora in gran forma, già lo aveva raccontato ieri sera in diretta a Ilary Blasi. La d'Urso però, che ieri non ha seguito la diretta dell'Isola, non era ben informata ed è sembrata cadere dalle nuvole quando il buon Roger ha spiegato che non riusciva più a stare seduto, forse avrebbe voluto alzarsi o lasciare lo studio. Il motivo è noto al pubblico che sta seguendo il reality di Ilary Blasi.

