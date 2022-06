“Ma davvero arriva lui?”. Sbarco-bomba all’Isola dei Famosi, un ingresso che farà chiasso (Di martedì 7 giugno 2022) all’Isola dei Famosi un nuovo arrivo. Questa la bomba che è stata letteralmente sganciata nelle scorse ore, subito dopo la puntata in diretta del 6 giugno. In Honduras abbiamo assistito all’approdo di Soleil Sorge e di Vera Gemma, ma ora sarebbe vicino l’arrivo di un altro personaggio molto discusso. Stiamo parlando di un uomo, che potrebbe veramente scatenare di tutto e creare chissà delle dinamiche decisive, che potrebbero risultare fondamentali per qualche naufrago. A breve vi diremo tutto sull’Isola dei Famosi e il nuovo arrivo. Intanto, a proposito di Soleil, lei nella formazione della sua squadra ha puntato subito su Nicolas Vaporidis. E l’opinionista Luxuria ha chiesto: “Come mai fai l’endorsement verso Nicolas, ti piace come naufrago o c’è dell’altro?”. E l’ex vippona: “Entrambi i motivi”. Quindi, l’avrebbe ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022)deiun nuovo arrivo. Questa lache è stata letteralmente sganciata nelle scorse ore, subito dopo la puntata in diretta del 6 giugno. In Honduras abbiamo assistito all’approdo di Soleil Sorge e di Vera Gemma, ma ora sarebbe vicino l’arrivo di un altro personaggio molto discusso. Stiamo parlando di un uomo, che potrebbe veramente scatenare di tutto e creare chissà delle dinamiche decisive, che potrebbero risultare fondamentali per qualche naufrago. A breve vi diremo tutto sull’Isola deie il nuovo arrivo. Intanto, a proposito di Soleil, lei nella formazione della sua squadra ha puntato subito su Nicolas Vaporidis. E l’opinionista Luxuria ha chiesto: “Come mai fai l’endorsement verso Nicolas, ti piace come naufrago o c’è dell’altro?”. E l’ex vippona: “Entrambi i motivi”. Quindi, l’avrebbe ...

