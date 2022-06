Lorenzo Fragola, il video dopo l’attacco di panico: “Terribile” (Di martedì 7 giugno 2022) Che male c’è a farsi vedere fragili? Lorenzo Fragola ha pubblicato su TikTok un video registrato dopo avere avuto un attacco di panico. Il cantante ha voluto sensibilizzare tutti sull’importanza di prendersi cura della propria salute. Il cantante di «Fuori C’è il Sole» ha confessato ai followers di aver pensato di mettere da parte la musica e ha anche parlato di un periodo buio, all’insegna del dolore, della sofferenza. Il giovane si è sfogato, aprendosi come forse mai prima d’ora. Lorenzo Fragola qualche giorno fa ha caricato su Tik Tok un video registrato pochi attimi dopo aver avuto un brutto attacco di panico. Il vincitore di «X Factor» ha spiegato che non bisogna vergognarsi, anzi parlarne può essere di grande ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022) Che male c’è a farsi vedere fragili?ha pubblicato su TikTok unregistratoavere avuto un attacco di. Il cantante ha voluto sensibilizzare tutti sull’importanza di prendersi cura della propria salute. Il cantante di «Fuori C’è il Sole» ha confessato ai followers di aver pensato di mettere da parte la musica e ha anche parlato di un periodo buio, all’insegna del dolore, della sofferenza. Il giovane si è sfogato, aprendosi come forse mai prima d’ora.qualche giorno fa ha caricato su Tik Tok unregistrato pochi attimiaver avuto un brutto attacco di. Il vincitore di «X Factor» ha spiegato che non bisogna vergognarsi, anzi parlarne può essere di grande ...

Advertising

Frankf1842 : RT @fanpage: Lorenzo Fragola ha pubblicato su TikTok un video registrato dopo avere avuto un attacco di panico. Il cantante ha voluto sensi… - Frankf1842 : RT @fanpage: 'Non vergognatevi' Un messaggio chiaro e potente. Lorenzo Fragola, in preda agli attacchi di panico, pubblica un video sui suo… - Mamox__ : Ma Lorenzo Fragola che fine ha fatto??? - occhio_notizie : Su TikTok ha pubblicato un video in cui si mostra durante un attacco di panico. Il cantante ha voluto sensibilizzar… - fanpage : Lorenzo Fragola ha pubblicato su TikTok un video registrato dopo avere avuto un attacco di panico. Il cantante ha v… -