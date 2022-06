Motocross | risultato gara-1 GP Francia MX2 | Vialle vince in scioltezza su Geerts

(Di domenica 5 giugno 2022) Tomprimeggia nella race-1 del Gran Premio diper quanto riguarda il Mondiale MX2. Il transalpino ha letteralmente dominato la scena davanti al proprio pubblico, una prestazione perfetta che mantiene immutata la graduatoria generale. Sin dal via il migliore è stato il padrone di casa Tom. La KTM #28 ha preso un discreto margine sui rivali approfittando della sfida per il secondo posto tra Simon Laengengelder (Gas Gas) e Kevin Horgmo (Kawasaki). Il tedesco ed il norvegese hanno ceduto, come da pronostico, il passo al belga Jagocon la prima delle Yamaha. Il belga della casa giapponese di è messo all’inseguimento della moto austriaca, decisamente superiore ai rivali. LIVE MotoGP, GP Catalogna 2022 in DIRETTA:in tempo reale al Montmelòda ...

Advertising

AndreaEttori : RT @federicob95: Si torna ad Ernée dopo 5 anni, su una delle piste più belle del mondiale. Un tracciato che ha scritto pagine di storia del… - federicob95 : Si torna ad Ernée dopo 5 anni, su una delle piste più belle del mondiale. Un tracciato che ha scritto pagine di sto… -

Ciò è ildella varietà di soluzioni combinata con attenzione verso la qualità. Ne sono un ... bauletti, luci, navigatori GPS, antifurto, interfoni, protezioni, caschie tante altre ......un buon, ovvio, ho sempre corso per vincere e anche se so che il livello è molto alto sarei soddisfatto di essere là davanti con gli altri. Eli Tomac è un pilota incredibile in, è ...Aron Canet ha conquistato il giro veloce al termine del warm-up del Gran Premio di Catalogna, nona competizione del Mondiale Moto2 2022. Lo spagnolo ha fermato il cronometro in 1.44.179 con 123 milles ...Diretta Motocross Gp Francia 2022 streaming video Rai: orario e risultato live di gara-1 e gara-2, a Ernee si corre ancora per il Mondiale MXGP.