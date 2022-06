Meteo Roma del 04-06-2022 ore 19:15 (Di sabato 4 giugno 2022) Meteo venerdì trovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento con acquazzone temporale Alpi Prealpi asciutto e soleggiato altrove in serata residue piogge sulle Alpi Orientali asciutta altrove con velature in transito al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con Cieli parzialmente nuvolosi per delle intransito al pomeriggio ancora tempo asciutto con maggiori addensamenti sui settori tirrenici in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse sulla Sardegna e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità sulla Sardegna senza fenomeni ... Leggi su romadailynews (Di sabato 4 giugno 2022)venerdì trovati in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di domani le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi al pomeriggio instabilità momento con acquazzone temporale Alpi Prealpi asciutto e soleggiato altrove in serata residue piogge sulle Alpi Orientali asciutta altrove con velature in transito al centro al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con Cieli parzialmente nuvolosi per delle intransito al pomeriggio ancora tempo asciutto con maggiori addensamenti sui settori tirrenici in serata si rinnovano condizioni di tempo stabile asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi al sud Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con nubi sparse sulla Sardegna e sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio nuvolosità sulla Sardegna senza fenomeni ...

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Caldo: bollino rosso a Roma, 42 gradi al Sud Nord: allerta gialla per nubifragi in 4 regioni - Corriere : Caldo: bollino rosso a Roma, 42 gradi al Sud Nord: allerta gialla per nubifragi in 4 regioni - quotidianodirg : #Allertacaldo domani per 5 città: #Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso. Per questi capoluoghi, il minister… - umbriajournal_ : Allerta caldo per 5 città, Roma, Perugia, Rieti, Frosinone e Campobasso - cronacadiroma : Roma, caldo e livello di allerta tra arancione e rosso per tutto il week end #caldo #Meteo #Roma -