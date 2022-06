La differenza sostanziale tra pace e pacifismo orwelliano (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – La guerra in Europa è sottomessa a un potere dal verbo morale assurdo che, nella miglior tradizione della neolingua orwelliana, non solo fa parte del teatro comunicativo della stucchevole e ridicola propaganda bellica, ma è incarnato da figure folli. Per assurdo infatti, nello scenario politico attuale, i peggiori guerrafondai sono proprio i cosiddetti pacifisti, o sarebbe meglio chiamarli pseudo-pacifisti. Viene da pensare a John Lennon, non tanto per la sua fluida e citatissima Imagine, quanto per una sua frase iconica. Riferendosi ad i vari freak, hippie e capelloni vari dalle evidenti tendenze violente proprio durante le manifestazioni contro la guerra – al di là quindi delle belle parole di circostanza sul volemose bene blaterate all’occasione – il cantante dei Beatles disse che combattere per la pace è come fare l’amore per la verginità, cioè una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 4 giugno 2022) Roma, 4 giu – La guerra in Europa è sottomessa a un potere dal verbo morale assurdo che, nella miglior tradizione della neolingua orwelliana, non solo fa parte del teatro comunicativo della stucchevole e ridicola propaganda bellica, ma è incarnato da figure folli. Per assurdo infatti, nello scenario politico attuale, i peggiori guerrafondai sono proprio i cosiddetti pacifisti, o sarebbe meglio chiamarli pseudo-pacifisti. Viene da pensare a John Lennon, non tanto per la sua fluida e citatissima Imagine, quanto per una sua frase iconica. Riferendosi ad i vari freak, hippie e capelloni vari dalle evidenti tendenze violente proprio durante le manifestazioni contro la guerra – al di là quindi delle belle parole di circostanza sul volemose bene blaterate all’occasione – il cantante dei Beatles disse che combattere per laè come fare l’amore per la verginità, cioè una ...

