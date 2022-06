Isola dei Famosi | Guendalina Tavassi spiega perché non metterà  piede in studio

(Di sabato 4 giugno 2022)non sarà inall’dei2022 neanche per supportare suo fratello Edoardo, che si trova ancora in Honduras. Con lei, neanche Blind, Licia Nunez e Alessando Iannoni, che hanno scelto tutti di non proseguire di un mese l’avventura sull’. A svelare il motivo è stata la stessain un’intervista rilasciata FanPage.dei, Edoardoha mentito a tutti? “Vive con la fidanzata” A lanciare la bomba è stata Arianna David, opinionista di Mattino 5 che hato di conoscere retroscena imbarazzanti sul naufrago ...

Advertising

ladyalia : @giusepp38970341 @andrea9737268 Mah, capisco se ce l'hanno con Carmen o Edo, che avranno partecipato alle decisioni… - RViolissima : @allegrimarco9 @IsolaDeiFamosi In uno dei tanti discorsi animati fatti da Lo.. ha detto che,non mi ricordo di preci… - lorenzino1899 : @hamsik911 vedere la faccia stravolta dei coniugi tatanka quando nicolas verrà proclamato vincitore dell'isola (lo… - zazoomblog : Disastro all’Isola dei Famosi: “Salta tutto” un danno irreparabile [VIDEO] - #Disastro #all’Isola #Famosi: #“Salta - Romina5zoe : @IsolaDeiFamosi Ma che due ....!! Ma dai o passa io tempo a fare il grillo sparlante alle orecchie dei mal capitati… -

Alessandro Iannoni , dopo aver abbandonato l'Famosi per dedicarsi all'università, da Roma fa il tifo per mamma Carmen Di Pietro . Intervistato da Casa Chi , l'ex naufrago ha svelato la più grande paura di sua madre. Alessandro Iannoni ...'Il mercato della cannabis light rappresentava sino allo scorso anno unosettori in forte crescita e la Sardegna è ancora oggi la regione con maggiori caratteristiche per la coltivazione, clima, terreni ed esposizione considerati fra i migliori in Europa. Questo ha ...“Il mercato della cannabis light rappresentava sino allo scorso anno uno dei settori in forte crescita e la Sardegna è ancora oggi la regione con maggiori caratteristiche per la coltivazione, clima, t ...Alessandro Iannoni, dopo aver abbandonato l’Isola dei Famosi per dedicarsi all’università, da Roma fa il tifo per mamma Carmen Di Pietro. Intervistato da Casa Chi, l’ex naufrago ha svelato la più ...