Inter Mkhitaryan | l’armeno ha detto sì grazie a Inzaghi

(Di sabato 4 giugno 2022) Mkhitaryan ha detto sì alla proposta di contratto dell'Inter anche al pressing di Simone Inzaghi. Il centrocampista si appresta ad essere un giocatore dell'Inter nella prossima stagione, dopo il no alla proposta della Roma. L'armeno accetta la corte nerazzurra e, soprattutto, quella di Simone Inzaghi in pressing sul giocatore per convincerlo ad accettare. Duttilità e un doppio ruolo che può tornare utile all'Inter.

Il centrocampista offensivo armeno ha deciso di non rinnovare il suo contratto in scadenza con la Roma e di accettare i nerazzurri. Inter, Marotta ed Ausilio si stanno concentrando sui primi obiettivi di mercato: ci saranno gli acquisti, ma anche cessioni illustri.