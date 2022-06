I 100 giorni di guerra in Ucraina, dalla maskirovka al logoramento (Di venerdì 3 giugno 2022) di Maurizio Ginocchi e Cristina Giulianodalla 'maskirovka' alla guerra di logoramento. Un inganno e un'aggressione pianificata per un azzardo dettato da aspettative sbagliate, che hanno dato vita a un errore strategico: qualunque sia la sua genesi, l'invasione russa dell'Ucraina ha cambiato la storia dell'Europa e giunti alla data simbolica dei cento giorni di combattimenti, la portata futura delle sue conseguenze rimane ancora incalcolabile. In questi 100 giorni di conflitto si è passati dall'inganno (dottrina militare russa chiamata 'maskirovka' che risale al principe Dmitry Donskoy e alla prima vittoria importante sull'Orda d'Oro nel 1380) alla guerra casa per casa per scampoli di terra. Sono state abbattute molte certezze, assunti ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 giugno 2022) di Maurizio Ginocchi e Cristina Giuliano' alladi. Un inganno e un'aggressione pianificata per un azzardo dettato da aspettative sbagliate, che hanno dato vita a un errore strategico: qualunque sia la sua genesi, l'invasione russa dell'ha cambiato la storia dell'Europa e giunti alla data simbolica dei centodi combattimenti, la portata futura delle sue conseguenze rimane ancora incalcolabile. In questi 100di conflitto si è passati dall'inganno (dottrina militare russa chiamata '' che risale al principe Dmitry Donskoy e alla prima vittoria importante sull'Orda d'Oro nel 1380) allacasa per casa per scampoli di terra. Sono state abbattute molte certezze, assunti ...

