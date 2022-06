Due persone sono morte in un incidente stradale: per l'impatto le auto escono fuori strada (Di venerdì 3 giugno 2022) Drammatico incidente stradale nel foggiano. Due persone, a bordo di una Fiat Panda, sono morte per un violento impatto contro una Audi A4. È successo questa mattina 3 giugno sulla strada provinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella, in... Leggi su europa.today (Di venerdì 3 giugno 2022) Drammaticonel foggiano. Due, a bordo di una Fiat Panda,per un violentocontro una Audi A4. È successo questa mattina 3 giugno sullaprovinciale 81 che collega Orta Nova a Stornarella, in...

Advertising

Mov5Stelle : I numeri parlano chiaro: due milioni di percettori del #RedditoDiCittadinanza sono minori, anziani, disabili o inab… - marattin : Un centinaio di persone ieri sera a Modena a sentirci parlare per più di due ore di come costruire quell’offerta po… - TopSeed_Mgmt : RT @MartinaTrevisa3: Roland Garros sei stato magico ? Sono state due settimane piene di sorrisi e di una grandissima energia. Ho provato em… - Silviab1330 : RT @barumiliano: Non esistono coppie perfette, c’è solo la complicità tra due persone a rendere tutto magico. ?? #jerù https:/… - cinnazuzuroll : ?? VENDO DUE BIGLIETTI VIO PACK PER IL CONCERTO DI HARRY STYLES A TORINO IL 26 LUGLIO SETTORE 107 FILA 4 POSTI 9 E… -