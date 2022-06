Basket: Pozzecco, 'rapporto con giocatori fondamentale, grazie a Petrucci per opportunità' (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - "Ringrazio il presidente Petrucci per l'opportunità. Ci conosciamo da un po' e abbiamo un denominatore in comune, cioè la grande considerazione per la maglia azzurra. In pochi hanno sofferto come me per questi colori: sono stato escluso due volte da due competizioni da giocatore (1999 a Nantes e in Svezia nel 2003). Ho vissuto con grande sofferenza quegli episodi. Poi è arrivata la medaglia d'argento ad Atene 2004: non voglio togliere nulla ai miei compagni di allora e al ct Recalcati, ma nessuno ha goduto come me dopo un vissuto così rocambolesco". Queste le prima parole di Gianmarco Pozzecco da ct dell'ItalBasket in conferenza stampa a Milano. "Non c'è nessuno che abbia il rispetto che ho io per i giocatori italiani -aggiunge il neo coach azzurro commosso-. Credo che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 3 giugno 2022) Milano, 3 giu. - (Adnkronos) - "Ringrazio il presidenteper l'. Ci conosciamo da un po' e abbiamo un denominatore in comune, cioè la grande considerazione per la maglia azzurra. In pochi hanno sofferto come me per questi colori: sono stato escluso due volte da due competizioni da giocatore (1999 a Nantes e in Svezia nel 2003). Ho vissuto con grande sofferenza quegli episodi. Poi è arrivata la medaglia d'argento ad Atene 2004: non voglio togliere nulla ai miei compagni di allora e al ct Recalcati, ma nessuno ha goduto come me dopo un vissuto così rocambolesco". Queste le prima parole di Gianmarcoda ct dell'Italin conferenza stampa a Milano. "Non c'è nessuno che abbia il rispetto che ho io per iitaliani -aggiunge il neo coach azzurro commosso-. Credo che ...

