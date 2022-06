La lite con inseguimento con un machete per le vie di Torino | VIDEO (Di giovedì 2 giugno 2022) Una lite tra automobilisti e passanti nel quartiere Aurora di Torino poteva sfociare in una tragedia: un VIDEO pubblicato sui social mostra un uomo inseguire una persona con un machete. I fatti risalgono alla giornata di ieri, 1 giugno, in corso Giulio Cesare, vicino alla scuola primaria Parini. Nelle immagini si vede la persona armata a petto nudo con il viso sporco di sangue. “Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega) – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta”. Stando all’ultima classifica elaborata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, Torino è la quinta città più ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 2 giugno 2022) Unatra automobilisti e passanti nel quartiere Aurora dipoteva sfociare in una tragedia: unpubblicato sui social mostra un uomo inseguire una persona con un. I fatti risalgono alla giornata di ieri, 1 giugno, in corso Giulio Cesare, vicino alla scuola primaria Parini. Nelle immagini si vede la persona armata a petto nudo con il viso sporco di sangue. “Scene di ordinaria follia – denuncia la consigliera della Circoscrizione 7 Daniela Rodia (Lega) – È evidente che il tema sicurezza non viene affrontato dalle Istituzioni con le dovute attenzioni. I cittadini di Aurora meritano una risposta concreta”. Stando all’ultima classifica elaborata dal Sole 24 Ore sulla base dei dati forniti dal dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno,è la quinta città più ...

