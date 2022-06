Imparato: ''Parole di De Laurentiis sbagliate. La questione Mertens è seria'' (Di giovedì 2 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gaetano Imparato, giornalista. Queste le sue Parole: “Le Parole di De Laurentiis sono sbagliate. La questione Mertens è seria, le cifre di Dries per il nuovo rinnovo sono molto riduttive e al ribasso. -afferma Imparato - A Roma, sponda Lazio, farebbero carte false per acquistarlo e sopratutto si adatterebbe bene al gioco di Sarri. Il problema è come far capire che le cifre di un contratto siano giuste o sbagliate. Diventa una barzelletta poi dire che chi guadagna un milione guadagni uno stipendio riduttivo. -procede Imèparato - Di Politano non me ne priverei mai poiché sta nel giro della Nazionale ed è un esterno che garantisce ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 2 giugno 2022) A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Gaetano, giornalista. Queste le sue: “Ledi Desono. La, le cifre di Dries per il nuovo rinnovo sono molto riduttive e al ribasso. -afferma- A Roma, sponda Lazio, farebbero carte false per acquistarlo e sopratutto si adatterebbe bene al gioco di Sarri. Il problema è come far capire che le cifre di un contratto siano giuste o. Diventa una barzelletta poi dire che chi guadagna un milione guadagni uno stipendio riduttivo. -procede Imèparato - Di Politano non me ne priverei mai poiché sta nel giro della Nazionale ed è un esterno che garantisce ...

