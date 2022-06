Highlights Sassari-Milano | gara-3 semifinali playoff Serie A1 basket 2021 2022 VIDEO

(Di giovedì 2 giugno 2022) Termina 69-87 il match tra Banco di Sardegnae AX Armani Exchange, valevole per-3 delledeidiA1. Un risultato prezioso perquello ottenuto al PalaSerradimigni, che permette ai lombardi di vincere lae centrare la finale scudetto contro Bologna. Per i padroni di casa buona prestazione di Robinson autore di 14 punti, così come di Bilan con 12 punti realizzati. Per gli ospiti invece ottima partita di Baldasso con 17 punti messi a segno e di Rodriguez con 12 punti. Ecco ilcon glidel match. SportFace.

La squadra di Bucchi ha condotto per gran parte di gara (+8 all'intervallo lungo), cedendo solo negli ultimi due minuti: mercoledì gara - 3 a. Un 2 - 0 sofferto su una tenacissima, costretta alla resa solo per gli spunti da fuoriclasse di Rodriguez, Hall e Shields: finisce 91 - 82CRONACA e TABELLINO TUTTI I RISULTATI DEI PLAYOFF CALENDARIO e TV SEMIFINALI COMPOSIZIONE TABELLONIGara - 2 semifinali Playoff: Milano -91 - 82 il Chacho Rodriguez mette la ... Basket, Serie A, highlights Gara-3 semifinali Playoff: Sassari-Milano 69-87 Leggi su Sky Sport l'articolo Basket, Serie A: l'Olimpia Milano supera 3-0 Sassari. E' in finale scudetto con la Virtus ...I sardi, chiamati a riscattare una prima gara sottotono, risorgono con Bendzius e Logan, oltre al solito Bilan, arrivando al +8 a metà partita; ma Milano aumenta la propria percentuale dall’arco e, co ...