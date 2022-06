Baggio: «È una vergogna che l’Italia non sia qualificata di diritto ai Mondiali» (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto Baggio, presente all’evento “Il Talento prende il Volo” nell’aeroporto di Fiumicino ha parlato dell’essenza della Nazionale italiana ai prossimi Mondiali «Credo che sia una vergogna che una squadra come l’Italia che ha vinto gli Europei non ci vada di diritto. È una roba che fa rabbia perché una partita si può perdere con chiunque, però quello che avevano fatto gli azzurri era il minimo avere un posto ai Mondiali. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto» I giovani? «Credo che sono una parte importantissima, il futuro e sono la parte che ha sofferto di più questi due anni di pandemia e vanno incoraggiati» C’è un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 2 giugno 2022) Roberto, presente all’evento “Il Talento prende il Volo” nell’aeroporto di Fiumicino ha parlato dell’essenza della Nazionale italiana ai prossimi«Credo che sia unache una squadra comeche ha vinto gli Europei non ci vada di. È una roba che fa rabbia perché una partita si può perdere con chiunque, però quello che avevano fatto gli azzurri era il minimo avere un posto ai. Mancini ha fatto qualcosa di straordinario, va rispettato e deve continuare a lavorare come ha fatto finora e con i giovani. Abbiamo dei talenti che non trovano spazio in campionato. È un problema noto» I giovani? «Credo che sono una parte importantissima, il futuro e sono la parte che ha sofferto di più questi due anni di pandemia e vanno incoraggiati» C’è un ...

