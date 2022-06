2 giugno | perché è una bella festa e quel ricordo di Sandro Pertini

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 2 giugno 2022) Oggi è il 2, ladella Repubblica. È unaricorrenza,significa che non c'è più il Regime e che non c'è più la guerra. Poi, diciamo la verità, in quanto a Presidenti della Repubblica siamo stati fortunati, da Ciampi a Scalfaro, a Cossiga, a Mattarella e a Napolitano, al quale colgo l'occasione per fargli molti auguri per un recente intervento chirurgo al quale è stato sottoposto. Napolitano, oltretutto, è Presidente emeritoè stato due volte Presidente della Repubblica, come peraltro Mattarella. Tengo per ultimo ildi un grande Presidente della Repubblica:che non può non essere nella memoria di molti italiani.