Vincitore di Amici fermato dai carabinieri: il motivo fa impazzire i fan (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il talentuoso cantante e musicista che ha vinto l’ultima edizione di Amici è stato fermato dalle forze dell’ordine mentre era in strada. Ecco che cosa è successo all’ex allievo della scuola più famosa d’Italia. Lo studente di canto del talent show di Maria De Filippi è stato bloccato da una pattuglia dei carabinieri. Amici-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo come mai i carabinieri hanno fermato l’allievo della classe di canto che è salito sul podio di Amici 20220. Amici, Luigi Strangis bloccato dalle forze dell’ordine Chi ha seguito il talent show di Mediaset capitanato dalla conduttrice tv Maria De Filippi, che si è concluso solo poche settimane fa, sa bene che a salire quel podio di questa ultima edizione del programma di Canale ... Leggi su altranotizia (Di mercoledì 1 giugno 2022) Il talentuoso cantante e musicista che ha vinto l’ultima edizione diè statodalle forze dell’ordine mentre era in strada. Ecco che cosa è successo all’ex allievo della scuola più famosa d’Italia. Lo studente di canto del talent show di Maria De Filippi è stato bloccato da una pattuglia dei-Altranotizia-(Fonte: Google)Scopriamo come mai ihannol’allievo della classe di canto che è salito sul podio di20220., Luigi Strangis bloccato dalle forze dell’ordine Chi ha seguito il talent show di Mediaset capitanato dalla conduttrice tv Maria De Filippi, che si è concluso solo poche settimane fa, sa bene che a salire quel podio di questa ultima edizione del programma di Canale ...

Advertising

aldobottai : @CristinaMolendi Ricordiamo anche “Nole” che ha perso al tie-break del quarto set. Vincitore agli Internazionali di… - awexvkjhl : il vincitore di amici quest’anno zero rumore è quel che si meritano per aver derubato sissi - Stelax_84 : @carolaxfanss Anch’io penso che non si vedranno più, mi spiace per lui che si sta facendo scappare lei. Ora il 90%… - grdrnvl : albe alberto alberico alberello non avrà vinto amici ma è il vincitore morale - imsimo6 : @ti3nimist4notte @faradippolito -