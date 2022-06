“Sono incinta | è normale che io avverta piccole contrazioni durante i rapporti?”

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Salve dottore, quando ho, subito dopo l’orgasmo avverto dellee fastidioseal basso ventre. Non mi era mai successo prima della gravidanza, quindi penso che sia chiaramente collegato. È? Posso averetranquillamente o devo preoccuparmi? La ringrazio per la risposta. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

seleneaanderson : @chlomillerx sono incinta - maloeducata : @sonocomevenezIV Perché sono un punto di deposito della massa grassa. Io ho fatto pace con me stessa accettando ch… - makariafk : @skygodfake Sono incinta - makariafk : @yumekojabamiFK Sono incinta - makariafk : @Eliudhnir Ti racconto che sono incinta -

Tra di loro una giovane che chiede invano pietà in spagnolo perch è. A bastonate i bielorussi volevano costringere i cubani ad attraversare il confine. Le immaginistate riprese dalle ...Quando siaccorti che la gatta era, il cane ha aumentato la premura nei suoi confronti. Quando il felino ha dato alla luce 7 bellissimi cuccioli, Archer ha mostrato tutto il spirito ...Per la scomparsa di Agata Scuto ci sono altri tre indagati ... di Agata), a fare sparire la ragazza perché sarebbe rimasta incinta proprio di lui. Un amico di Palermo e due donne (la sua ex ...In particolare, tutti hanno segnalato fastidi a naso, occhi e gola, come se avessero inalato o fossero entrati a contatto con qualche sostanza nociva. Si sono vissuti momenti di apprensione nella tard ...