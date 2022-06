Mancini ci spera ancora? «Nel caso di ripescaggio saremo pronti» (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Le parole del ct della Nazionale azzurra A poche ora dalla finalissima tra Italia e Argentina, Roberto Mancini ha parlato così ai microfoni di Rai Sport: «E’ una bella coppa, tra due squadre che hanno vinto due trofei continentali e sono grandi nazionali. Meritano le novantamila persone che saranno allo stadio e noi cercheremo di onorarla. Sarà una partita aperta con una squadra straordinaria, loro hanno grandi giocatori e forse il migliore di sempre insieme con Maradona. Noi dobbiamo cercare di fare bene. Certo siamo alla fine di una stagione faticosa, nessuno potrà essere al 100% come un anno fa. Comunque c’è in ballo un bel trofeo e proveremo a vincerlo» RISPESCAGGIO – «Il ripescaggio al Mondiale? Ho letto qualcosa, è già successo in altri casi, come alla Danimarca agli Europei. Dovesse accadere, siamo pronti». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022) . Le parole del ct della Nazionale azzurra A poche ora dalla finalissima tra Italia e Argentina, Robertoha parlato così ai microfoni di Rai Sport: «E’ una bella coppa, tra due squadre che hanno vinto due trofei continentali e sono grandi nazionali. Meritano le novantamila persone che saranno allo stadio e noi cercheremo di onorarla. Sarà una partita aperta con una squadra straordinaria, loro hanno grandi giocatori e forse il migliore di sempre insieme con Maradona. Noi dobbiamo cercare di fare bene. Certo siamo alla fine di una stagione faticosa, nessuno potrà essere al 100% come un anno fa. Comunque c’è in ballo un bel trofeo e proveremo a vincerlo» RISPESCAGGIO – «Ilal Mondiale? Ho letto qualcosa, è già successo in altri casi, come alla Danimarca agli Europei. Dovesse accadere, siamo». L'articolo ...

