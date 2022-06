Jessica e Barù, il gesto clamoroso che fa sognare i fan: finalmente la conferma (Di mercoledì 1 giugno 2022) finalmente i fan della coppia tra Jessica e Barù possono sognare? Il gesto dei due è inequivocabile per i social Tra le non-coppie che hanno fatto sognare maggiormente i telespettatori del Grande Fratello VIP, la principessa ed il food influencer si sono costruiti attorno a loro un fandom che aspetta di vederli insieme per sempre. L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)i fan della coppia trapossono? Ildei due è inequivocabile per i social Tra le non-coppie che hanno fattomaggiormente i telespettatori del Grande Fratello VIP, la principessa ed il food influencer si sono costruiti attorno a loro un fandom che aspetta di vederli insieme per sempre. L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Viola06739972 : Mi fate tenerezza.. perché io sono anche convinta che siete un fandom ironico è bello ! Però ci sono più possibilit… - AllForLove___ : RT @Nisida789: Comunque Jessica che canta la canzone di Rocco che ha dedicato a Barù ????Il mio cuore granata non regge ?? #jerù - iamamexal : RT @OverpartyC: Non volete aiutare a segnalare un profilo? Volete farvi stare sulle palle soleil ad ogni costo? LIBERISSIMI... MA PER FAVOR… - Antonie89429912 : RT @Nisida789: Comunque Jessica che canta la canzone di Rocco che ha dedicato a Barù ????Il mio cuore granata non regge ?? #jerù - miss_milu94 : RT @Nisida789: Comunque Jessica che canta la canzone di Rocco che ha dedicato a Barù ????Il mio cuore granata non regge ?? #jerù -

Jessica Selassié e Barù a cena con Davide Silvestri: cos'è successo I sentimenti di Jessica e Barù Jessica Selassié non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per l'enologo che invece, dal canto suo, ha confessato di considerarla solamente una buona amica . '... Jessica Selassiè e Barù a cena insieme: è nato l'amore Scoppia il gossip L'articolo Jessica Selassiè e Barù a cena insieme: è nato l'amore Scoppia il gossip sembra essere il primo su LaNostraTv . Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento... I sentimenti diSelassié non ha fatto segreto di provare dei sentimenti per l'enologo che invece, dal canto suo, ha confessato di considerarla solamente una buona amica . '...L'articoloSelassiè ea cena insieme: è nato l'amore Scoppia il gossip sembra essere il primo su LaNostraTv . Condividi: Twitter Facebook Mi piace: Mi piace Caricamento...