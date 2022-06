Il Napoli fa sul serio per Svanberg (Di mercoledì 1 giugno 2022) Svanberg sembra essere il primo possibile rinforzo per il centrocampo azzurro. Per lo svedese ci sarebbe già un’offerta ufficiale Il Napoli vuole Mattias Svanberg del Bologna e avrebbe già fatto reperire al Bologna un’offerta ufficiale. Il calciatore svedese classe ’99 è valutato circa 15 milioni dai felsinei, ma il Napoli avrebbe pronta già un’offerta in L'articolo Leggi su dailynews24 (Di mercoledì 1 giugno 2022)sembra essere il primo possibile rinforzo per il centrocampo azzurro. Per lo svedese ci sarebbe già un’offerta ufficiale Ilvuole Mattiasdel Bologna e avrebbe già fatto reperire al Bologna un’offerta ufficiale. Il calciatore svedese classe ’99 è valutato circa 15 milioni dai felsinei, ma ilavrebbe pronta già un’offerta in L'articolo

