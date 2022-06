Cestini ripieni golosi | metti l’impasto della pizza in tazza e la ricetta è pronta!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 1 giugno 2022) Sai che consemplice pasta sfoglia confezionata puoi creare un aperitivo squisito? Lache andremo a leggere a breve è davvero semplice da realizzare. Oltre a questo si rivelerà essere un piatto svuota frigo essenziale. Non ti stancherai mai di preparare questa delizia. Vediamo subito cosa bisogna fare per creare questa sfiziosità degna di un Re. Preparazionepasta sfoglia Prendiamo una confezione di pasta sfoglia e adagiamo un foglio su un piano da lavoro. Dopo averla srotolata, con una ciotola dividiamo la sfoglia in 5 sfere. Successivamente passiamo una rotella tagliapasta intorno alla sfera creando, in questo modo, delle estremità più lunghe. 1 Completata questa operazione prendiamo un pezzo di pasta che abbiamo realizzato e posiamolo in una piccola ciotola. Mi raccomando le estremità devono fuoriuscire dalla ...