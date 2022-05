Un vero e proprio show, un inno alle potenzialità del corpo e alla fluidità della danza. Sul palco le Farfalle e i finalisti di Amici 21 (Di martedì 31 maggio 2022) Un vero e proprio show, un inno alle potenzialità del corpo e alla fluidità della danza. Questo è stato il “Freddy Goes To Market SS23?, l’evento che ieri a Milano ha svelato la collezione primavera estate 2023 del marchio di sportswear. “Jungle” è il tema della collezione, che sottolinea il duraturo legame con la natura e l’ambiente del brand. Protagonisti in questa speciale serata la FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, che recentemente ha consolidato il legame con il brand riconfermandolo come “Sponsor Tecnico Ufficiale” fino al 2025, con una performance delle Farfalle, Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica. Durante la serata Lara Mori, individualista azzurra a ... Leggi su amica (Di martedì 31 maggio 2022) Un, undel. Questo è stato il “Freddy Goes To Market SS23?, l’evento che ieri a Milano ha svelato la collezione primavera estate 2023 del marchio di sportswear. “Jungle” è il temacollezione, che sottolinea il duraturo legame con la natura e l’ambiente del brand. Protagonisti in questa speciale serata la FGI, Federazione Ginnastica d’Italia, che recentemente ha consolidato il legame con il brand riconfermandolo come “Sponsor Tecnico Ufficiale” fino al 2025, con una performance delle Farf, Squadra Nazionale di Ginnastica Ritmica. Durante la serata Lara Mori, individualista azzurra a ...

