Spara a rivale in amore e si costituisce a Siracusa (Di martedì 31 maggio 2022) Siracusa – I carabinieri di Siracusa hanno fermato un quarantenne, Leonardo Adamo, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola, avvenuto ieri nella zona di Santa Panagia, di un uomo di 36 anni.Adamo, che si trova adesso agli arresti domiciliari ed è difeso dall’avvocato Junio Celesti, nella serata di ieri si è presentato alla caserma dei carabinieri collaborando con gli investigatori al ritrovamento dell’arma, e ha spiegato di aver agito per motivi passionali. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di Siracusa; la vittima dell’agguato è stata ferita a una gamba ma non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa. Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 31 maggio 2022)– I carabinieri dihanno fermato un quarantenne, Leonardo Adamo, ritenuto responsabile del ferimento a colpi di pistola, avvenuto ieri nella zona di Santa Panagia, di un uomo di 36 anni.Adamo, che si trova adesso agli arresti domiciliari ed è difeso dall’avvocato Junio Celesti, nella serata di ieri si è presentato alla caserma dei carabinieri collaborando con gli investigatori al ritrovamento dell’arma, e ha spiegato di aver agito per motivi passionali. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi ieri mattina a pochi metri da un istituto scolastico di; la vittima dell’agguato è stata ferita a una gamba ma non è in pericolo di vita. L'articolo proviene da Quotidiano di Ragusa.

Pubblicità

NuovoSud : Spara alle gambe al rivale in amore, si costituisce a Siracusa - palermo24h : Siracusa, spara a rivale in amore e si presenta dai carabinieri per costituirsi - lasiciliait : Siracusa: spara e ferisce il rivale in amore, poi si costituisce in caserma - corrmezzogiorno : #Palermo Spara vicino alla scuola e colpisce il rivale in amore: arrestato 40enne - SkyTG24 : #Siracusa, spara a rivale in amore e si costituisce -