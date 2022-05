Advertising

Luxgraph : Severodonetsk, continuano i combattimenti: «La situazione è disperata» #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… - Diana50022146 : RT @Gianl1974: ?? Le forze di occupazione russe avanzano nel mezzo di Severodonetsk I combattimenti continuano, la situazione è molto diff… - FraLauricella : Secondo Sergei Gaidai, capo della regione di Lugansk 'I russi stanno avanzando verso il centro della città di Sever… - ailinon80 : RT @Gianl1974: ?? Le forze di occupazione russe avanzano nel mezzo di Severodonetsk I combattimenti continuano, la situazione è molto diff… - HawkeyePie : RT @paolobucci68: Per #Gaidai - militari russi continuano a avanzare in #Severodonetsk - un'auto con due volontari è stata colpita (feri… -

...- Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a. ... Lìle ostilità attive. Il nemico bombarda costantemente Bakhmut e Soledar'. Kyrylenko ha ......00 Un giornalista francese è stato ucciso dopo che un'auto è stata colpita vicino a. ... Lìle ostilità attive. Il nemico bombarda costantemente Bakhmut e Soledar". Kyrylenko ha ...La telefonata, prevista oggi, si svolgerà in formato bilaterale. Putin, in una telefonata con il presidente francese Emmanuel Macron e il ...Nella direzione di Donetsk, l'offensiva russa si sta concentrando su operazioni per accerchiare le truppe ucraine nei distretti di Lysychansk e Severodonetsk e bloccare le principali rotte logistiche.