Paola Iezzi, la sfida: “combattimi” | Le “bombe” ci sono (Di lunedì 30 maggio 2022) Paola Iezzi, la famosissima cantautrice accende il mondo della musica con una “sfida” davvero molto chiara. Ed in effetti, il “materiale” per combattere c’è tutto. Paola Iezzi, nata a Milano il 30 marzo 1974, ha dedicato la sua intera carriera al mondo della musica. Lei che è una cantautrice ed una musicista di grandissimo successo. Dal 2013 lavora in qualità di solista, ma è nota per i suoi successi discografici nel duo “Paola & Chiara”. Paola Iezzi, a “bombe” è messa bene… Web SourceE’ legata sentimentalmente da oltre sette anni a Paolo Santambrogio, fotografo ed appassionato di musica. La coppia, al momento, non ha figli. Tornando all’artista, è diplomata al liceo classico. Inizia a cantare al liceo, fino a quando insieme a sua ... Leggi su newstv (Di lunedì 30 maggio 2022), la famosissima cantautrice accende il mondo della musica con una “” davvero molto chiara. Ed in effetti, il “materiale” per combattere c’è tutto., nata a Milano il 30 marzo 1974, ha dedicato la sua intera carriera al mondo della musica. Lei che è una cantautrice ed una musicista di grandissimo successo. Dal 2013 lavora in qualità di solista, ma è nota per i suoi successi discografici nel duo “& Chiara”., a “” è messa bene… Web SourceE’ legata sentimentalmente da oltre sette anni a Paolo Santambrogio, fotografo ed appassionato di musica. La coppia, al momento, non ha figli. Tornando all’artista, è diplomata al liceo classico. Inizia a cantare al liceo, fino a quando insieme a sua ...

Advertising

Luca_zone : 28 Maggio 2022: Paola Iezzi partecipa a Stoccolma ???? ad un writing camp per potenziali canzoni per l’Eurovision ?? - Luca_zone : 25 Maggio 2022: Dua Lipa finalmente in tour a Milano? No, Paola Iezzi fa il suo primo live a Stoccolma ?? - aleeeeeee000 : @IlContiAndrea PAOLA IEZZI -